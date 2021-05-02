Galatasaray 3 puanı 2 golle aldı!

Süper Lig'in 39.haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, küme düşme hattında yer alan rakibini rahat bir oyunun ardından 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 44'te Halil Dervişoğlu ile 53'te Emre Akbaba kaydetti.

Cimbom bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini alırken, puanını da 75'e çıkarıp lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.