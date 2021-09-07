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TIMETURK / SPOR / Galatasaray 3 ismin peşinde

Galatasaray 3 ismin peşinde

Galatasaray, Amadou Diawara'yı kiralamak için Roma'yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki orta sahayla görüşmelerini sürdürüyor.

1 Saat Önce
2021-09-07 22:54:32
Galatasaray 3 ismin peşinde

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala sarı-kırmızılılar, kesici özellikli bir ismi renklerine katmak için yoğun çaba harcıyor.

NTV Spor'un haberine göre Galatasaray, Benfica'nın Gedson Fernandes'i bırakmaya yanaşmaması üzerine alternatiflere yöneldi.

LİSTEDE 3 İSİM VAR

Sarı-kırmızılar, Mohamed Elneny'i kiralamak için Arsenal ile görüşüyor. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun yüksek maaş beklentisi transferi zora sokuyor.

Listedeki bir diğer isimse Amadou Diawara. Galatasaray 24 yaşındaki orta sahayı kiralamak için Roma ile büyük ölçüde anlaştı, oyuncu tarafı ile görüşmeler sürüyor.

Sarı-kırmızılıların Aliou Dieng için Al Al-Ahly'e yaptığı teklif Mısır ekibi tarafından yetersiz bulundu.

Süper Lig'de yaz transfer dönemi yarın gece sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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