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TIMETURK / SPOR / Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

TFF tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı.

1 Saat Önce
2022-01-20 18:06:33
Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak girişimler/iş ortaklıkları, genel ve özel şartnameleri içeren dokümanı, satış bedeli olan 150 bin lirayı duyurulan banka hesabına ödeyerek TFF Mali İşler Direktörlüğünden teslim alabilecek.

Teklifler, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilebilecek. Verilen teklifler, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF tarafından oluşturulan ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek. .

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