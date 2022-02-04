Futbolda haftanın programı şöyle...

Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü, Spor Toto 1. Lig'de 23'üncü hafta maçları yapılacak. Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor bugün karşı karşıya gelecek.

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü, Spor Toto 1. Lig'de 23'üncü hafta maçları yapılacak. TFF 2. Lig'e 24'üncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek, TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 21'inci, 2. Grup'ta ise 24'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

Spor Toto 1. Lig

5 Şubat Cumartesi:

Tuzlaspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)

Bursaspor-Altınordu (Bitci Timsah Park)

Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk)

6 Şubat Pazar:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK (Kazım Karabekir)

Nasadoge Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

7 Şubat Pazartesi:

Kocaelispor-Beypiliç Boluspor (Kocaeli)

TFF 2. Lig/ Beyaz Grup

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Akhisarspor-Tarsus İdman Yurdu (Spor Toto Akhisar)

6 Şubat Pazar:

13.00 Nazilli Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Nazilli İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Bucaspor 1928 (Kırşehir Ahi)

13.00 Uşakspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Pendikspor-Anagold 24Erzincanspor (Pendik)

13.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Teco Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Eskişehirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Eskişehir Yeni)

Kırmızı Grup

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Ergene Velimeşespor-Somaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Adıyaman FK-İnegölspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

6 Şubat Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Ankaraspor (Diyarbakır)

13.00 Afjet Afyonspor-1461 Trabzon FK (Zafer)

13.00 Sivas Belediyespor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare (Muhsin Yazıcıoğlu)

13.00 Kahramanmaraşspor-Sarıyer (7 Ocak)

13.00 Serik Belediyespor-Çorum FK (Serik İsmail Oğan)

13.00 Turgutluspor-Bodrumspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig /1. Grup:

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Hendekspor-Artvin Hopaspor (Hendek Atatürk)

13.00 Sancaktepe FK-Criptoswaps Çatalcaspor (15 Temmuz)

13.00 Elazığspor-Osmaniyespor FK (Doğukent)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Bolluca)

13.00 Kahta 02-1954 Kelkit Belediyespor (Kahta İlçe)

6 Şubat Pazar:

13.00 Formül Erbaaspor-Bursa Yıldırımspor (Erbaa İlçe)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Karaman Belediyespor (Nevşehir Gazi)

13.00 Batman Petrolspor-Başkent Gözgözler Akademi FK (Batman Yeni Şehir)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Bergama Belediyespor (Dumlupınar)

2. Grup:

6 Şubat Pazar:

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği (Şile)

13.00 Bitexen Düzcespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (18 Temmuz)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kuşadasıspor (Yeşiltepe)

13.00 Çarşambaspor-68 Aksaray Belediyespor (Çarşamba Şehir)

13.00 Yomraspor-Hacettepespor (Yomra İlçe)

13.00 Kalecik FK-Kızılcabölükspor (Çubuk İlçe)

13.00 52 Orduspor FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Yeni Ordu)

13.00 İskenderunspor-Siirt İl Özel İdaresispor (5 Temmuz)

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Doğukent)

3. Grup:

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Esenler Erokspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Esenler Erokspor)

13.00 Yeşilyurt D.Ç. Ofspor-Karşıyaka (Of)

13.00 Orduspor 1967-Modafen (Yeni Ordu)

6 Şubat Pazar:

13.00 Ceyhanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Ceyhan İlçe)

13.00 Criptoswaps Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Mardin 1969-Fethiyespor (21 Kasım)

13.00 İçel İdmanyurduspor-Belediye Derincespor (Mersin)

13.00 Kardemir Karabükspor-Ağrı 1970 (Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Çankaya FK (Gümüşhane Yenişehir)

Turkcell Kadın Süper Ligi

6 Şubat Pazar:

11.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kireçburnu (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Fenerbahçe-Kocaeli Bayan FK (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor (Amedspor Tesisleri)

12.00 1207 Antalyaspor Kadın FK-Hatayspor (Zeytinköy 1 Nolu Saha)

12.00 Altay-Beşiktaş Vodafone (Gaziemir İlçe)

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Fatih Vatanspor (Osmanlı) .