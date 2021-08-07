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TIMETURK / SPOR / Futbolda altın madalya Brezilya'nın!

Futbolda altın madalya Brezilya'nın!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek futbolunda Brezilya, İspanya'yı uzatma dakikalarında 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu

11 Saat Önce
2021-08-07 20:53:42
Futbolda altın madalya Brezilya'nın!

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkekler final müsabakasında Brezilya, normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Yokohoma Stadı'nda gerçekleşen final maçında Brezilya ile İspanya karşılaştı.

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İlk yarıyı 45+2. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle Brezilya 1-0 önde tamamladı. İspanya, maça Mikel Oyarzabal'la dengeyi getirdi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti.

Uzatmaların ikinci devresinde 108. dakikada Malcom'un golüyle 2-1 öne geçen Brezilya üstünlüğünü korudu ve altın madalyayı elde etti.

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2016 Rio'da da altın madalya kazanan Brezilya, olimpiyatlarda üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

DANI ALVES KOLEKSİYONUNA OLİMPİYATI DA EKLEDİ

Brezilya'nın tecrübeli ismi Dani Alves, başarılarına olimpiyat şampiyonluğunu da ekledi.

38 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin Brezilya Milli Takımı'yla 2 Kupa Amerika, 2 FIFA Konfederasyon Kupası, kulüplerde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 6 İspanya La Liga, 1 İtalya Serie A, 2 Fransa Lig 1 olmak üzere birçok şampiyonluğu bulunuyor.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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