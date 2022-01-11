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TIMETURK / SPOR / Futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

3 Saat Önce
2022-01-11 10:56:34
Futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Ankara'daki kaza, saat 09.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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