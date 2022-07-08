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Futbola dönme kararı alan Olcay Şahan, Afyonspor ile anlaştı

AFJET Afyonspor, futbola dönme kararı alan Olcay Şahan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

8 Saat Önce
2022-07-08 16:40:59
Futbola dönme kararı alan Olcay Şahan, Afyonspor ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, kanat oyuncusu Olcay Şahan ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon futbola ara veren Şahan, AFJET Afyonspor'un teklifi ile futbola dönme kararı aldı. AFJET Afyonspor'dan Olcay Şahan transferi ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. DHA

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