Fransız basını Burak Yılmaz'ı konuşuyor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, ligin 36. haftasında deplasmanda Lens'i milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Maçta 2 gol atan Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası Fransa basınında en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, ligin 36. haftasında deplasmanda Lens'i milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Maçta 2 gol atan Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası Fransa basınında en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, puanını 79'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Lens ise 56 puanda kaldı. Lille, bu sezon kalan son 2 lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

Burak Yılmaz'ın performansı için kim ne dedi?

Lens Teknik Direktörü Frank Haise

Lens futbol kulübünün teknik direktörü Haise, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Burak Yılmaz'ın performansı ile ilgili yaptığı konuşmada "Kendisi en iyi Türk takımlarında tecrübe kazanmış ve çok şey yapmış bir isim. Bu sezonki performansı neden Lille tarafından transfer edildiğini ortaya koyuyor. Mükemmel bir futbolcu." yorumunda bulundu.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier

Maç sonu yapılan basın toplantısında konuşan Lille Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz için "Bir lider" yakıştırmasını yaptı.

Burak penaltı atışında soğukkanlı davrandığını belirten Galtier, "Sonrasında attığı mükemmel bir ikinci gol var. Çok kararlı bir çıkışı var. Bu tür maçları bilen birisi. Daha önce keni ülkesinde sıkça şampiyon olmuş takımlarda oynamış birisi. Bizim ekipte uzun süre sahadan uzak kaldı bu da bizim performansımızı da etkiledi. Böyle bir zamanda bu formuyla geri dönmüş olması bizim için çok önemli. Maça hazırlanırken soğuk kanlı ama maçta ateşli bir formu var. Oyuncularımın buna ihtiyacı var." yorumunu yaptı.

L'Equipe: Maçın futbolcusu Burak Yılmaz

Fransa'nın en çok satan spor gazetesi l'Equipe, maç sonu değerlendirmesinde Burak Yılmaz için 'maçın adamı' nitelendirmesi yaptı. Lille ekibinde tüm başarıyı bir kişiye indirmenin haksızlık olacağı yorumunda bulunan gazete, "Ama en azından maçın asıl aktörünün kim olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı. Burak Yılmaz'ın Lyon, Nice ve önceki ekiplere karşı da attığı golleri hatırlatan gazetenin haberinde "Bamba'ya pas atabilirdi ancak bunun yerine sol ayağı ile şut atmayı tercih etti ve onun 'stratosferik' şutunun" yerinde son bulduğu belirtildi.

Le Parisien gazetesi: Kral Burak Yılmaz

Le Parisien gazetesi maç değerlendirmesinde Burak Yılmaz'a geniş yer verdi. Futbolcu için 'Kral' ve 'Lokomotif Türk' yorumu yapan gazete, "30 metreden sol ayağı ile attığı golde kaleci kıpırdayamadı. Eğer Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle iki ay sahalarda uzak kalmasaydı bu sezonun futbolcusu olabilirdi." dedi.

Jonathan David

Maç sonu Canal+ ekranlarına konuşan Lille takımı oyuncusu Jonathan David, gazetecinin Burak'ın sol ayağıyla attığı gol için istediği yorumla ilgili olarak "Diyecek hiçbir şey yok. Maça çok iyi başladık. Soğukkanlılığımızı koruduk çünkü zor bir maçtı yine de. Burak Yılmaz için diyecek bir şey yok. Sol ayağıyla attığı gol inanılmazdı." dedi.

Öte yandan yine maç sonu değerlendirmelerde bazı yorumcular Burak Yılmaz için 'Türk Eric Cantona' yakıştırması yaptı.

"Böyle giderse Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz"

Fransa'nın Lille kentinde belediye ise, karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız." mesajını paylaştı.

"Çocuğumun adını Burak koyacağım"

Maç sonrası RMC radyosunda yayına katılan bir Lille taraftarı, "Çocuğum olacak adını kesin Burak koyacağım, eşim bana kızdı belki 'Pierre Burak' olabilir ama kesin Burak olacak. Bütün Lille taraftarına çağrıda bulunuyorum; çocuğunuz olursa adını Burak koyun." dedi.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.