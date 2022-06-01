DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,4498 ₺

EURO

17,6658 ₺

ALTIN

967,49 ₺

BİST

2.581,11 ₺

TIMETURK / SPOR / Fransa U17 - Hollanda U17 maçını canlı izle! Final

Fransa U17 - Hollanda U17 maçını canlı izle! Final

UEFA U17 Şampiyonası final maçında Fransa U17 - Hollanda U17 kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Fransa U17 - Hollanda U17 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

4 Saat Önce
2022-06-01 09:59:53
Fransa U17 - Hollanda U17 maçını canlı izle! Final

UEFA U17 Şampiyonası final maçında Fransa U17 - Hollanda U17 kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Fransa U17 - Hollanda U17 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fransa U17 - Hollanda U17 maçı ne zaman saat kaçta?

Fransa U17 - Hollanda U17 final maçında karşılaşıyor. Fransa U17 - Hollanda U17 maçı 1 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.

Fransa U17 - Hollanda U17 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fransa U17 - Hollanda U17 maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş