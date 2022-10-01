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Fransa Ligue 1 | PSG - Nice maçını canlı izle

Fransa Ligue 1'de 9.hafta maçında Messi ve Neymar'ın formasını giydiği PSG kendi sahasında Nice'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından PSG - Nice maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki PSG - Nice maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-10-01 12:26:42
Fransa Ligue 1 | PSG - Nice maçını canlı izle

Fransa Ligue 1'de 9.hafta maçında Messi ve Neymar'ın formasını giydiği PSG kendi sahasında Nice'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından PSG - Nice maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki PSG - Nice maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

PSG - Nice Fransa Lig 1'de 9.hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabak 1 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'da oynanacak.

PSG - Nice maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

PSG - Nice maçı beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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