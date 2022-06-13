Fransa - Hırvatistan maçını canlı izle! AVRUPA ULUSLAR LİGİ

UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup elemelerinde Fransa kendi evinde Hırvatistan’ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Fransa -Hırvatistan maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Fransa - Hırvatistan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?