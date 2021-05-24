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Fransız basını: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü

Fransa'da şampiyonluk kupasını Lille kazandı

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.

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24.05.2021 00:03:56
Fransa'da şampiyonluk kupasını Lille kazandı

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in son haftasında Angers konuk oldu.

Lille, 10. dakikada Jonathan David ve 45+1'de Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle rakibin 2-1 mağlup ederek 83 puanla şampiyon oldu. Angers'in tek golü 90+2'de Fulgini'den geldi.

Golcü futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 28 maçta 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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