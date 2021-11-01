DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
TıroVıro” Şarkısıyla Listeleri Sallayan Ayda Sadık Dinleyicileri Tarafından Merak Edilenleri Açıkladı!
Mali Kuaför’den Orta Boy Saçlar İçin Kesim Modelleri
Bakandan ''Kanal İstanbul'' açıklaması: İhale çalışmaları devam ediyor
Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi: 'Suçu sanayiye yıktılar'
Malek Khodr Temsah kimdir? Malek Khodr Temsah nereli?
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Elon Musk, BM'ye meydan okudu: “Kanıtlayın, hemen satacağım.”
Dilek Dündar Erbahar kimdir? Dilek Dündar Erbahar neden öldü?
Namaz kılarken hangi sureler okunabilir?
Beyaz Ev ile Kremlin arasında gizli görüşme iddiası
Finlandiya'da asgari ücret ne kadar?
ABD'nin simgesi olan ‘Özgürlük Heykeli’ni kimin yaptırdığını duyunca şaşıracaksınız!
TRT Çocuk yenilendi!
İhracatta yeni rekor: Yüzde 20 arttı
Antidepresan ilaçlar bağımlılık mı yapıyor?

TIMETURK / SPOR / Fransa basını Cengiz Ünder'i konuşuyor

Fransa basını Cengiz Ünder'i konuşuyor

Fransa basını, Marsilya deplasmanda Clermont'u 1-0 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu Cengiz Ünder damga vurdu.

4 Saat Önce
2021-11-01 12:05:08
Fransa basını Cengiz Ünder'i konuşuyor

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Marsilya deplasmanda Clermont'u 1-0 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu Cengiz Ünder damga vurdu.

Mücadelenin 25. dakikasında sahneye çıkarak topu ağlara gönderen milli futbolcu, takımı Marsilya'ya 3 puanı getirmeyi başardı.

Bu sezon 13. resmi maçında 5. golünü kaydeden ve takımın en golcü isimlerinden olan Cengiz Ünder, Fransız basınında da en çok konuşulan isimlerden oldu.

Fransa'nın en ünlü Spor gazetesi L'Equipe, "Cengiz Ünder Marsilya için en iyi zamanda uyandı" başlığını attı ve "Sezon başında sakatlanmadan önce bir hayli etkili olan Türk kanat oyuncusu, Clermont karşısında maçın tek golünü attı" ifadelerini kullandı.

Foot01 ise, "Marsilya'da sezonun ilk bölümünün en iyilerinden biri Cengiz Ünder. Clermont'a karşı da gol atarak takımıyla müthiş bir şekilde bütünleşti." satırlarını yazdı.

Le Parissen, "Marsilya deplasmandaki şanssızlığını Cengiz Ünder ile kırdı" yazarken, La Provence ise, "Marsilya Cengiz Ünder sayesinde üst sıralarda." manşetini attı.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş