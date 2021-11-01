Fransa basını Cengiz Ünder'i konuşuyor

Fransa basını, Marsilya deplasmanda Clermont'u 1-0 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu Cengiz Ünder damga vurdu.

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Marsilya deplasmanda Clermont'u 1-0 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu Cengiz Ünder damga vurdu.

Mücadelenin 25. dakikasında sahneye çıkarak topu ağlara gönderen milli futbolcu, takımı Marsilya'ya 3 puanı getirmeyi başardı.

Bu sezon 13. resmi maçında 5. golünü kaydeden ve takımın en golcü isimlerinden olan Cengiz Ünder, Fransız basınında da en çok konuşulan isimlerden oldu.

Fransa'nın en ünlü Spor gazetesi L'Equipe, "Cengiz Ünder Marsilya için en iyi zamanda uyandı" başlığını attı ve "Sezon başında sakatlanmadan önce bir hayli etkili olan Türk kanat oyuncusu, Clermont karşısında maçın tek golünü attı" ifadelerini kullandı.

Foot01 ise, "Marsilya'da sezonun ilk bölümünün en iyilerinden biri Cengiz Ünder. Clermont'a karşı da gol atarak takımıyla müthiş bir şekilde bütünleşti." satırlarını yazdı.

Le Parissen, "Marsilya deplasmandaki şanssızlığını Cengiz Ünder ile kırdı" yazarken, La Provence ise, "Marsilya Cengiz Ünder sayesinde üst sıralarda." manşetini attı.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.