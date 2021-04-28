Formula 1 yeniden Türkiye'de
Formula 1, iptal edilen Kanada Grand Prix'si yerine Türkiye'nin 2021 takvimine eklendiğini duyurdu! Formula 1 İstanbul Grand Prix'si 11-13 Haziran'da gerçekleşecek!
Formula 1, iptal edilen Kanada Grand Prix'si yerine Türkiye'nin 2021 takvimine eklendiğini duyurdu! Formula 1 İstanbul Grand Prix'si 11-13 Haziran'da gerçekleşecek!
Formula 1, 2020'de 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmüş ve İstanbul Grand Prix'si nefesleri kesmişti. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanmış ve efsane sürücü damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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