Football Manager 2023'ün tüm incelikleri Ersin Sezer ile birlikte Timeturk'te!

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan ve çok sevilen oyunu Football Manager, beta sürümüyle piyasaya sürüldü. Merakla beklenen FM serisinin 2023 versiyonunun tüm inceliklerini spor medyasınının sevilen ismi Ersin Sezer ile konuştuk. FM 2023'de başarılı olmanın yolları şimdi Timeturk'te.

Milyonlarca futbol taraftarının merakla beklediği Football Manager oyunun 2023 versiyonu beta sürümüyle yerini aldı.

Menajerlik oyunları denince ülkemizde akla ilk gelen isimlerden olan Ersin Sezer ile hem serinin yeni oyunu hem de geçmişten bugüne menajerlik oyunlarını konuştuk.

Football Manager 2023 Türkiye'de neden çok seviliyor?

Çünkü ülkemizde özellikle bir çok çocuğunun rüyası önce futbolcu olmak ile başlıyor sonra yetenekler elvermediği durumda teknik adamlık hayaline kayıyor. Bilgi/kültür/yaş/cinsiyet ayırt etmeksizin futbolu seven herkes fikirlerini diğer futbolseverlerle tartışmayı seviyor; kimi okulda, kimi iş yerinde, kimi kıraathanede yapıyor bunu; biz de bu seri sayesinde hayalimizdeki takımları kurarak başarılı olup olamayacağını reel hayata en yakın şekilde simüle ediyoruz.

Kaç yıldır menajerlik oyunu oynuyorsunuz?

CM-01/02 ile başlayan hikayede FM23'ü de indirmemle birlikte aralıksız 21 yıllık bir serüven benim için. Her sene oyunun gelişimini yakından görme imkanı edindim, oyunla beraber büyüdüm diyebilirim. Ama dönüm noktası FM20 oldu; Pandemi döneminde futbol ligleri iptal olunca biz bu oyunu neden yayınlayıp izleyici ile beraber oynamayalım ki dedik ve kemik bir kitle oluşturduk.

Futbol antrenörlük eğitimlerinizin olması sizce oyunda işinizi kolaylaştırıyor mu?

Güzel soru, muhakkak etkisi oluyordur, özellikle rakip analizi eğitimden sonra oyuna bile daha farklı baktığımı söylemem lazım ama dürüstçesi kararları hala içimdeki CM 01/02 oynayan çocuk veriyor.

Oyuna dair sizde hikaye boldur, en güzel hikayenizi sorsak size neyi anlatırdınız?

CM03-04'te Türk bir golcüyü, Temur Altunhan'ı adeta Lewandowski yapmışlardı. O zamanki Fenerbahçe kariyerimde Temur Altunhan ile almadık kupa bırakmamıştım. Yıllar sonra Temur Hocam ile tanışma imkanına eriştim, işim icabı bir çok futbolcu ile beraber vakit geçiriyorum ama Temur hocam ile ilk tanışma sanki çocukluk kahramanını görmek gibi bir şeydi benim için. Şimdi abi-kardeş olduk arada birbirimizin hatrını sormak için yazışırız hala.

Menajerlik oyunları sence ne kadar gerçek? Oyuncu potansiyellerini iyi yansıttıklarını düşünüyor musun?

Oyun dünya çapında bir çok yetkin scout ile birlikte çalışıyor ve dünya futbolu adına bu kadar kapsamlı bir dataya hükmetmek çok zor iş. Elbetteki onlar da hatalar yapacaklar, mesela Amerikan futbolunun pazarlama faciası Freddy Adu'dan herkesin olduğu gibi oyunun yapımcılarının da beklentisi yıllarca çok farklıydı. Diğer yandan bu oyun sayesinde bir çok genci de çok öncesinde keşfetme imkanı edindik; FM06-Indipendiente'nin genç tıfıl forveti Agüero,FM07-Southamptonlı genç sol bek Gareth Bale, FM09-Pescara'nın 16lık virtüözü Verratti aklıma ilk gelenler.

Arda Güler'in yeni oyundaki potansiyeli nasıl?

Arda oyunun önde gelen wonderkidlerinden biri. Doğru bir fizik antrenmanı ile 2-3 yıl içinde büyük kulüpler teklif için sıraya giriyorlar. Umarım bir gün üste saydığım örnekler gibi FM23 serisinde de Arda'nın ismi geçer.

FM oyuncusu farklı kariyerler yapmayı sever, onlara Türkiye ligi dışında bir kariyer önerin var mı?

Bu sene macera olarak Hull City kariyeri fikri var aklımda, Acun Ilıcalı sayesinde Championship'te bir Türk takımı gibiler ve Hull ile Premier Lig'e çıkmak, sonrasında Hull'u zirveye oynayan bir takıma dönüştürmek hem ciddi oyun bilgisi hem de yetenek ister, güzel olabilir.

FM serisinde Dijital içerik üretmek isteyenlere tavsiyen var mıdır? Nereden başlamalılar? Başarılı olmak için ne yapmalılar?

Naçizane önerim kamera karşısında kendileri gibi olsunlar, doğallığı bozmadan futbol bilgini eğlenceli sohbet ile birleştirebilirsen bu işte başarılı olma yolun açılıyor. Herkesin yaptığını yaparak başarılı olmaya çalışmamaları öneririm, oyunun bir çok modu var kendi özgün formatlarını yarattıklarında önleri çok daha açık olacaktır ve istemek, ´İstiyorum´ demek değil, harekete geçmektir, eğer şuan bunu okuyorsanız bugün ilk videonuzu yayınlamak için çok güzel bir gün.

Son olarak bu sene sizden uzun soluklu bir kariyer görecek miyiz? Bizi neler bekliyor?

Futbol tarafı yoğunlaştıkça özellikle montaj süreci sebebiyle FM içerikleri sayısı düşüyordu bu sene planlamamızı en az 3 sezonluk bir kariyer + fantasy draft içeriğinde başka bir içerik daha kurgulayarak yapıyoruz. 8 Kasım'da full sürümün yayınlanması ile birlikte gaza basıyor oluruz. .