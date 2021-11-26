Flaş gelişme! PFDK'dan Fatih Terim'e rekor ceza

PFDK, Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'e Fenerbahçe maçı sonrasında iki ayrı maddeden toplam 5 maç ceza verdiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta oynanan maçlarla ilgili kararlarını açıkladı. PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;“GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.