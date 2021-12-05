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Flaş gelişme! Jean Evrard Kouassi Trabzonspor'da

Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Çin Ligi'nde forma giyen Jean Evrard Kouassi prensipte anlaşma sağladı.

36 Dakika Önce
2021-12-05 13:24:49
Flaş gelişme! Jean Evrard Kouassi Trabzonspor'da

Trabzonspor, Gervinho'nun sakatlığının ardından boşalan kanat bölgesi için takviye yapmaya hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre Fırtına, son olarak Çin Ligi ekibi Wuhan'da forma giyen Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı.

DAVET EDİLDİ

Öte yandan Trabzonspor yönetimi, Jean Evrard Kouassi'yi şehre davet etti. Oyuncu, kısa süre içinde Trabzon'a gelecek.

27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı. Kouassi, 2017 yılında Shanghai Port'tan Wuhan'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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