Flaş gelişme! Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil Çorum FK'ya talip oldu

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, 2.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK'ya talip oldu.

Çorum FK'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Fatih Özcan'ın bugün görevini bıraktığını açıklamasının ardından flaş gelişmeler de yaşandı.

Başkan Fatih Özcan'ın Çorum FK'ya talipler var demesinin ardından detaylar ortaya çıktı!

MESUT ÖZİL TALİP OLDU

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, Çorum Futbol Kulübüne talip olduğu belirtildi. Öte yandan Mesut Özil Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan Çorumlu İrfan Can Kahveci'den bilgi aldığı kaydedildi.

GÖZTEPE'DE TALİP!

Çorum Futbol Kulübü'ne Süper Lig ekiplerinden Mehmet Sepil'in başkanlık yaptığı Göztepe'nin de talip olduğu ortaya çıktı.

TİMETÜRK ÖZEL HABER

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