Flaş gelişme! Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı

Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçı olan Brezilya-Arjantin karşılaşması ikinci dakikada yarıda kaldı.

Brezilya ile Arjantin, Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadelenin 6.dakikasında yaşanan olayların ardında Arjantin Milli Takımı soyunma odasına gitti ve maç yarıda kaldı!

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.

Maçtan önce sınır dışı isteği!

Brezilya ile Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Sao Paulo'da karşılaştı. Dev maç öncesi ise yine olay çıktı. Brezilya tarafı Arjantin takımından 4 oyuncunun sınır dışı edilmesi için resmi bildiri yayınladı.

Maça saatler kala kaleci Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'yı sınır dışı etmek için resmi bildiri yayınlandı.

Karantina kararı sorun oldu

Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuların 14 gün gözlem altına kalma kararı var. Sözü geçen dört oyuncunun yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesi ile Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu sınır dışı bildirisi yayınladı. Maçtan iki saat önce yayınlanan karar tamamı İngiltere Premier Lig oyuncuları için alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.