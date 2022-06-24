Flaş gelişme! Beşiktaş Jovane Cabral ile prensipte anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bonservisi Sporting Lizbon'a olan Jovane Cabral prensipte anlaşma sağladı.

Transfer girişimlerini hızlandıran Beşiktaş sürpriz bir isim ile söz kesti.

CABRAL İLE PRENSİPTE SÖZ KESİLDİ!

Timetürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine göre Beşiktaş bonservisi Sporting Lizbon'a olan ancak geçtiğimiz sezon kiralık olarak Lazio'da top koşturan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jovane Cabral ile prensipte anlaşma sağladı. Cabral'ın Türkiye haklarına sahip olan menajer Görkem Demir'in de prensipte anlaşma sağladıklarını ve siyah beyazlı ekipten haber beklediklerini açıkladı.

Cabral'ın Portekiz ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. .