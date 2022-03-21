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Flaş gelişme! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş...

Teknik direktör Önder Karaveli ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta hedef Şenol Güneş oldu.

1 Saat Önce
2022-03-21 23:55:05
Flaş gelişme! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ile yollarını ayırıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör arayışları sürerken sürpriz bir isim ortaya atıldı.

ŞENOL GÜNEŞ HAMLESİ!

Beyaz Tv'de yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş'in görüşme halinde olduğu ve imzaların yakın olduğu belirtildi. Ayrıca Şenol Güneş ve Çebi'nin şu sıralar bir yemekte olduğu son detayların konuşulduğu öne sürüldü. .

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