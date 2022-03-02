Fiorentina - Juventus maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

İtalya Kupası yarı final maçında Fiorentina kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Juventus'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele şifresiz olarak nasıl izlenebilecek?