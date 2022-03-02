Fiorentina - Juventus maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI
İtalya Kupası yarı final maçında Fiorentina kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Juventus'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele şifresiz olarak nasıl izlenebilecek?
2022-03-02 20:46:10
İtalya Kupası yarı final maçında Fiorentina kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Juventus'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele şifresiz olarak nasıl izlenebilecek?
Fiorentina - Juventus maçı bu akşam saat 23.00'da oynanacak.
Fiorentina - Juventus maçı şifresiz nasıl izlenir?
Fiorentina - Juventus maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak izlenebilecek. .
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