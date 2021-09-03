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TIMETURK / SPOR / 'Filenin Sultanları' Sırbistan'a yenildi

'Filenin Sultanları' Sırbistan'a yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 yenildi.

44 Dakika Önce
2021-09-03 20:39:55
'Filenin Sultanları' Sırbistan'a yenildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı. Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.

İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1

A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

Finale yükselen Sırbistan'da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye, Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle yarın üçüncülük müsabakasında karşılaşacak.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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