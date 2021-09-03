'Filenin Sultanları'nın rakibi Hollanda oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
2021-09-03 23:41:53
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan yarı final maçlarının ardından final ve üçüncülük müsabakasında eşleşmeler belli oldu.
Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.
A Milli Takım ise TSİ 18.00'de başlayacak üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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