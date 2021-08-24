'Filenin Sultanları'nın rakibi Çekya oldu

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu.

D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.