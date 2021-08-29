DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban: Kabil Havaalanı’nda 3 kapı kontrolümüz altında
Dudak uçuklatan tablolar
The Economist: 'Afgan hükümeti üyeleri BAE'ye milyonlarca dolar kaçırdı'
'Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya
Irak Cumhurbaşkanı Salih: Ülkeyi mevcut sistemle yönetmek imkansız
Dijital şantaja karşı hamleler
İtalya'da 15 katlı binada yangın!
Mehmet Barlas: Koca, Sağlık Bakanı değil sanki bir istatistik görevlisi
'Demokrat' dönemde kamu reklamları
Selçuk Bayraktar: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz
Gol perdesini Yusuf Yazıcı açtı, Lille ilk galibiyetini aldı
‘Filenin Sultanları’ çeyrek finalde!
Mutfak alışverişi ihtiyaç mı hobi mi?
Süt üreticilerinden tepki: 1 litre süte bir kilo yem alamıyoruz
Trabzon-Gümüşhane arası 40 dakikaya iniyor

TIMETURK / SPOR / 'Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya

'Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın rakibi Polonya oldu.

1 Saat Önce
2021-08-29 23:45:55
'Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya

Son 16 turunda Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye ile eşleşti. Polonya, B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 31 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak.

"Filenin Sultanları", çeyrek finalde rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş