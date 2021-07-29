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TIMETURK / SPOR / Filenin sultanları ABD'yi geçemedi

Filenin sultanları ABD'yi geçemedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nda B Grubu'ndaki 3. maçında, 2-0 geriden gelerek ABD'yi yakalamayı başarsa da son seti kazanamayarak maçı 3-2 kaybetti.

2 Saat Önce
2021-07-29 18:08:12
Filenin sultanları ABD'yi geçemedi

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İlk Set Sonucu:ABD 25-19 Türkiye

İkinci Set Sonucu: ABD 25-20 Türkiye

Üçüncü Set Sonucu: ABD 17-25 Türkiye

Dördüncü Set Sonucu: ABD 20-25 Türkiye

Final seti sonucu: Türkiye 12-15 ABD

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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