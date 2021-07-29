Filenin sultanları ABD'yi geçemedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nda B Grubu'ndaki 3. maçında, 2-0 geriden gelerek ABD'yi yakalamayı başarsa da son seti kazanamayarak maçı 3-2 kaybetti.
2021-07-29 18:08:12
İlk Set Sonucu:ABD 25-19 Türkiye
İkinci Set Sonucu: ABD 25-20 Türkiye
Üçüncü Set Sonucu: ABD 17-25 Türkiye
Dördüncü Set Sonucu: ABD 20-25 Türkiye
Final seti sonucu: Türkiye 12-15 ABD
Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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