Filenin Sultanları 2020 Tokyo'da Rusya'yı devirdi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti.

Filenin Sultanları bir kez daha sahnede. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti.

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