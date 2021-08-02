Filenin Sultanları 2020 Tokyo'da Rusya'yı devirdi!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti.
2021-08-02 10:56:36
Filenin Sultanları bir kez daha sahnede. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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