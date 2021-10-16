Filede derbi zamanı! Çorum Belediyespor - Sungurlu Belediyespor

Voleybol Erkekler 2.Lig Çorum derbisine sahne oluyor. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kendi sahasında bir başka Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor'u konuk ediyor.