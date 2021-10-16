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Filede derbi zamanı! Çorum Belediyespor - Sungurlu Belediyespor
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Filede derbi zamanı! Çorum Belediyespor - Sungurlu Belediyespor

Voleybol Erkekler 2.Lig Çorum derbisine sahne oluyor. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kendi sahasında bir başka Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor'u konuk ediyor.

1 Saat Önce
2021-10-16 12:10:12
Filede derbi zamanı! Çorum Belediyespor - Sungurlu Belediyespor

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup'ta haftanın maçı derbiye sahne oluyor.

3.Grup'ta yer alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kendi sahasında bir başka Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor'u ağırlıyor. Lige iddialı bir şekilde giren Çorum Belediyespor ilk maçında taraftarın önünde galibiyetle ayrılmak istiyor.

Çorum Belediyespor kendi evinde ağırlayacağı Sungurlu Belediyespor karşılaşması 13:00'da başlarken mücadeleyi ise Sezayi Şahin yönetecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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