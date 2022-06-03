Fildişi Sahili - Zambiya maçını canlı izle! CANLI YAYIN

Afrika Uluslar Kupası H Grubu'nda mücadele eden Fildişi Sahili kendi saha ve seyircisi önünde Zambiya'yı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Fildişi Sahili - Zambiya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?