Fildişi Sahili - Zambiya maçını canlı izle! CANLI YAYIN
Afrika Uluslar Kupası H Grubu'nda mücadele eden Fildişi Sahili kendi saha ve seyircisi önünde Zambiya'yı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Fildişi Sahili - Zambiya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-06-03 21:01:28
Afrika Uluslar Kupası H Grubu'nda mücadele eden Fildişi Sahili kendi saha ve seyircisi önünde Zambiya'yı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Fildişi Sahili - Zambiya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Fildişi Sahili - Zambiya maçı ne zaman saat kaçta?
Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili - Zambiya kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Fildişi Sahili - Zambiya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Afrika Uluslar Kupası'nda H Grubu'nda ilk hafta maçında Fildişi Sahili - Zambiya karşılaşıyor. Fildişi Sahili - Zambiya maçı Nesine.com'dan naklen yayınlanacak.
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