Fikret Orman kimlere hakkını helal etmedi? Kimler kumpas kurdu?

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman: 'Bu arkadaşlara hakkım haram zıkkım olsun'... Fikret Orman kimlere hakkını helal etmedi? Ahmet Nur Çebi yönetimi kumpas mı kurdu?

Fikret Orman: "Bu arkadaşlara hakkım haram zıkkım olsun"

- "(Rapor hakkında) Bir sürü şey değiştirilmiş gözüküyor ama hangisi bizim dönemimizde bilmiyorum. Alçakça yapılmış bir şey bu"

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman: "Bu arkadaşlara hakkım haram zıkkım olsun"... Fikret Orman kimlere hakkını helal etmedi? Ahmet Nur Çebi yönetimi kumpas mı kurdu?

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurulu ile ilgili açıklama yaptı.

Ahmet Nur Çebi yönetimi kumpas mı kurdu?

Eski yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Deniz Atalay ve Serkan Yazıcıoğlu ile basın mensuplarının karşısına çıkan Orman, Ahmet Nur Çebi yönetiminin kendilerine kumpas kurduğunu söyledi.

Kongreye neden katılmadı?

Kongreye katılmama gerekçesini açıklayan Orman, "Dün kongreye katılma niyetim vardı ama akşam saatlerinde raporu açıkladılar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 'Son dakika raporu çıkarırlar, algı operasyonunu iyi beceriyorlar' diye beni yüz defa uyardı. Bunun üzerine katılmama kararı aldım. Beşiktaş'ta kendime göre önemli işler, önemli hizmetler yaptığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Kimseden korkum yok!

Kimseden korkusunun olmadığını dile getiren Orman, şunları söyledi:"Ultrason cihazı diyorlar. Ümraniye'deki bütün aletleri Deniz Atalay gönderdi. Başka kulüplerde böyle şeyler görüyordum, bizde olmaz diyordum ama Beşiktaş'ta nifak tohumları yer etmiştir. Benim dönemimde UEFA'dan ceza almadık. Feshedilen sözleşmeler bizim bıraktığımız dönemden sonrasında var. O işler nasıl olacak göreceğiz. Beşiktaş 2 sene şampiyon olmuş, stadını bitirmiş, Avrupa'da namağlup gidiyoruz, bazı operasyonların içine girmeye başladık. Tarihi Fenerbahçe maçına çıkmama kararı aldık. Peşine 3 ay geçti. O gün itibarıyla cimri başkandım. Kızı sen ister misin, iyi pazarlık yapıyor, ekonomiyi yönetsin, deniyordu. Maça çıkmayın 10 sene şampiyon olmayın deniyordu. Üç ayda nasıl oldu da paralar nerede denmeye başlandı. 3-4 ayda bu duruma geldik. Sanki sihirli el değdi Beşiktaş'a. Konunun özü orası. Beşiktaş'ı bizim yönettiğimiz dönemde harcanan paraları anlattık ama algıları yıkamadık. 102 milyon avronun benimle alakalı olduğunu nereden biliyorsunuz. Belki yüzde 70'i Demirören'le alakalı. Bunun ne kadarı bizi ilgilendiriyor kimse bilmiyor. Fakat bu sorularla muhatabız. Kayyuma giden Beşiktaş'ı alıp buraya getirmek için 8 sene işime gitmedim ben. Bu raporu bize vermek zorundalar. Çin'e gittik diye yazılmış rapora. Avusturya'ya niye gittik, o zaman Şile'ye kampa gitseydik. Bununla niye muhatabız? Hayretlerle bakıyorum. Bu arkadaşlara hakkım haram zıkkım olsun."

Kavganın da delikanlılığı var!

Raporu isteyeceklerini kaydeden Orman, "Bize ithaf edilen bir şey var. gerekirse mahkeme kanalıyla isteyeceğiz. Bizden gizlenecek bir durum da değil. Raporun içeriğini bilmiyoruz....Ben böyle bir şeyi hayatımda görmedim. Kavganın bile bir delikanlılığı vardır. UEFA cezaları var, erken fesihler var ama hangi oyuncu, kimdir nedir? Algı oluşturdukları şey 102 milyon avroluk bir şey. Bunun kaçı bizim? Bizim 7 senemizin 6,5 senesinde ikinci başkan ve icra kurulu başkanı Ahmet Nur Çebi'ydi. Paraya direkt bakan isimden bahsediyoruz. O 102 milyon avronun içinde 11 daire de var. Beşiktaş'a tapulu daireler aldık. Şimdiki yönetim gitsin alsın tapularını. İki sene geçti her konuda geçmişe dönüyorlar. Adalı'nın dediği gibi 6,5 senelik icra kurulu başkanıydı, onun sorumluluğu yok ama 4 aylık yöneticinin var öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.