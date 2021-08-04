FIFA 'ruh sağlığı' için top koşturacak

Aktif futbolcuların yüzde 23'ü uyku bozukluğu bildirirken, yüzde 9'u depresyon ve yüzde 7'si kaygıdan muzdarip.

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA,ruh sağlığı sorunlarının belirtileri hakkında farkındalığı artırmak, insanları ihtiyaç duyduklarında yardım aramaya teşvik etmek ve daha iyi bir ruh sağlığı için her gün harekete geçmek için tasarlanmış bir kampanya olan #ReachOut'u başlattı.Geçmişteki ve şimdiki futbolcuların, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) desteğiyle FIFA, ruh sağlığı konusunda daha fazla farkındalığın öneminin altını çiziyor.

Zihinsel koşulları uyumlulaştırmak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, #ReachOut'u başlatırken şunları söyledi: "Bu kampanya, zihinsel sağlık koşulları hakkında farkındalık yaratmak ve bir hayat kurtarabilecek bir sohbeti teşvik etmek açısından çok önemlidir. FIFA'nın 2020-2023 Vizyonu'nda, futbolun toplum için işe yaramasını sağlama taahhüdümüzü taahhüt ediyoruz ve bu önemli girişime katkıda bulunan oyunculara teşekkür ediyorum"

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sitesindeki habere göre; Depresyon ve kaygı dünya çapında artan sayıda insanı etkiliyor ve gençler en savunmasız olanlar arasında. Kampanya, FIFA Legends Aline, Vero Boquete, Cafu, Laura Georges, Luis García, Shabani Nonda, Patrizia Panico, Fara Williams ve Walter Zenga destekli. FIFA.com ayrıca eski Bolton Wanderers ve Team GB forveti, Marvin Sordell ve 14 yaşında 'bir sonraki büyük şey' olarak etiketlenen Sonny Pike ile depresyon deneyimleri hakkında konuşuyor.Teresa Enke ayrıca sevilen birini intihar nedeniyle kaybetmenin acısını ve Robert Enke Vakfı ile yaptığı çalışmaları da tartışıyor.

260 milyondan fazla insanı etkiliyor

Depresyon, dünyada 260 milyondan fazla insanı etkilerken, tüm ruh sağlığı sorunlarının yaklaşık yarısı 14 yaşında başlamakta. İntihar, 15-29 yaş arası gençlerde dördüncü önde gelen ölüm nedeni. Aktif futbolcuların yüzde 23'ü uyku bozukluğu bildirirken, yüzde 9'u depresyon ve yüzde 7'si kaygıdan muzdarip. Emekli oyuncular arasında bu rakamlar artıyor, %28'i uykuya dalmakta zorlanıyor ve depresyon ve anksiyete sırasıyla %13 ve %11'i etkiliyor.

Salgın süreci de tetikledi

Evden çalışma, işsizlik, okulların kapanması ve sosyal izolasyon, COVID-19 salgını sırasında dünyanın dört bir yanındaki insanları etkiledi; Akıl sağlığı sorunları olan ve çoğu durumda tedaviye erişimi kesintiye uğrayan kişiler için zorluklar daha da büyük.Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, “COVID-19 pandemisi devam ederken, zihinsel ve fiziksel sağlığımıza dikkat etmek her zamankinden daha önemli” dedi. "DSÖ, insanları zihinsel sağlıkları hakkında konuşmaya teşvik etmek için FIFA'nın öncülük ettiği #ReachOut kampanyasını desteklemekten mutluluk duyuyor."

Video farkındalık kampanyasında, bu akıl sağlığı kampanyasına destek veren ve zaman zaman yaşadıkları deneyimlerini paylaşan Efsaneler, mevcut oyuncular ve özel konuklar yer alıyor. Kampanya, Avrupa ve ötesinde yaygınlaştırılmasını ve kullanımını kolaylaştırmak için 211 FIFA üyesi derneklere ve medya ajanslarına sağlanan multimedya araç setleri ile FIFA dijital kanallarında paylaşılıyor.

Bu arada, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oyuncular, #'in özel ASEAN baskısında bedenlerimizin yanı sıra zihinlerimizin de sağlıklı kalmasına nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda DSÖ tavsiyesini pekiştiriyor. ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi, “Ruh sağlığı ve esenlik, fiziksel sağlık ve güvenlik kadar önemlidir. ASEAN, Brunei Sultanlığı Başkanlığı altında, ASEAN Topluluğuna gerekli ve uygun ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerini sağlamak için dış ortaklarla ruh sağlığı konusunda işbirliğini ilerletmek için adımlar atıyor.”

Daha önceki projeler

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve FIFA, küresel olarak futbol aracılığıyla sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek için 2019 yılında dört yıllık bir işbirliğine imza attı. WHO-FIFA mutabakat zaptı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz . İki kuruluş, insanları COVID-19'dan korumak için etkili önlemler hakkında tavsiyeleri paylaşmak için Mart 2020'de 'Koronavirüsü kovmak için mesajı iletin ' kampanyasını ortaklaşa başlattı . Bunu, Nisan 2020'de insanları pandemi sırasında evde sağlıklı kalmaya teşvik etmek için #BeActive kampanyası ve Mayıs 2020'de aile içi şiddet riski altındakileri desteklemek için başlatılan #SafeHome kampanyası izledi .

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.