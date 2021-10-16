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TIMETURK / SPOR / Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e şaşırtan uyarı: Sakın Emre...

Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e şaşırtan uyarı: Sakın Emre...

Başakşehir - Beşiktaş maçı sonrası yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Feyyaz Uçar canlı yayında bir diğer yorumcu olan Volkan Demirel'i uyardı.

50 Dakika Önce
2021-10-16 12:33:07
Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e şaşırtan uyarı: Sakın Emre...

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Başakşehir'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşma hakkında konuştu. Volkan Demirel, Turuncu-Lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na "Emre" diye hitap edince programın diğer yorumcusu Feyyaz Uçar'dan esprili bir uyarı aldı!

FEYYAZ UÇAR'DAN VOLKAN DEMİREL'E: "BİR DAHA SAKIN 'EMRE' DEME"

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu hakkında yorum yaparken "Bugün Emre için, yani Emre hoca için. Emre diyorum yakın arkadaş olduğumuz için..." ifadelerini kullanınca Feyyaz Uçar araya girdi ve "Volkancığım bir daha sakın 'Emre' deme. Ben bir kere 'Sergen' dedim. Ondan beri 'Ali Rıza Sergen Yalçın' diyorum" diyerek Demirel'i esprili şekilde uyardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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