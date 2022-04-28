Feyenoord - Marsilya maçını canlı izle! Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi yarı final maçlarıyla devam ediyor. Feyenoord kendi saha ve seyircisi önünde Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?