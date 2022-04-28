Feyenoord - Marsilya maçını canlı izle! Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi yarı final maçlarıyla devam ediyor. Feyenoord kendi saha ve seyircisi önünde Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-28 19:19:09
UEFA Konferans Ligi yarı final maçlarıyla devam ediyor. Feyenoord kendi saha ve seyircisi önünde Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Feyenoord - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta?
Yarı final maçında Feyenoord - Marsilya karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Feyenoord - Marsilya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Feyenoord - Marsilya maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
YORUMLAR (0)