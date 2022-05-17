Fethiyespor - Ofspor maçını canlı izle! 3.Lig Play Off
3.Lig Play Off çeyrek final rövanş maçında Fethiyespor kendi saha ve seyircisi önünde Ofspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Fethiyespor - Ofspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-05-17 19:17:04
3.Lig Play Off çeyrek final rövanş maçında Fethiyespor kendi saha ve seyircisi önünde Ofspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Fethiyespor - Ofspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Fethiyespor - Ofspor maçı hangi gün ve saatte?
Fethiyespor - Ofspor maçı 17 Mayıs Salı günü saat 20:00'da oynanacak.
Fethiyespor - Ofspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Fethiyespor - Ofspor play off çeyrek final rövanş maçında karşılaşıyor. Fethiyespor - Ofspor maçı FRT TV ekranlarından ve ev sahibi ekibin resmi YouTube kanalından yayınlanacak.
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