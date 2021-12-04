Fethiyespor - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 15.haftası Ege derbisine sahne oluyor. Fethiyespor - Karşıyaka karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?