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TIMETURK / SPOR / Fethiyespor - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı?

Fethiyespor - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 15.haftası Ege derbisine sahne oluyor. Fethiyespor - Karşıyaka karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2021-12-04 09:41:01
Fethiyespor - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 15.haftası Ege derbisine sahne oluyor. Fethiyespor - Karşıyaka karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Fethiyespor-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta?

4 Aralık Cumartesi günü Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Fethiyespor-Karşıyaka maçının hakemi kim?

Bu zorlu mücadelede Mehmet Terece düdük çalacak.

Fethiyespor-Karşıyaka hangi kanalda?

Fethiyespor-Karşıyaka maçının TV yayını bulunmuyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından yayınlama ihtimali bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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