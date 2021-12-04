Fethiyespor - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'in 15.haftası Ege derbisine sahne oluyor. Fethiyespor - Karşıyaka karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-04 09:41:01
TFF 3.Lig'in 15.haftası Ege derbisine sahne oluyor. Fethiyespor - Karşıyaka karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Fethiyespor-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta?
4 Aralık Cumartesi günü Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Fethiyespor-Karşıyaka maçının hakemi kim?
Bu zorlu mücadelede Mehmet Terece düdük çalacak.
Fethiyespor-Karşıyaka hangi kanalda?
Fethiyespor-Karşıyaka maçının TV yayını bulunmuyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından yayınlama ihtimali bulunuyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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