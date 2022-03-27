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Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçını canlı izle! CANLI
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TIMETURK / SPOR / Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçını canlı izle! CANLI

Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'in 28.haftasında Fethiyespor kendi saha ve seyircisi önünde Karaköprü Belediyespor'u konuk ediyor. Peki Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-03-27 12:25:22
Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'in 28.haftasında Fethiyespor kendi saha ve seyircisi önünde Karaköprü Belediyespor'u konuk ediyor. Peki Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı 27 Mart Pazar günü saat 14:00'da oynanacak.

Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı FRT TV'den yayınlanacak. .

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