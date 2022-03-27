Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'in 28.haftasında Fethiyespor kendi saha ve seyircisi önünde Karaköprü Belediyespor'u konuk ediyor. Peki Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?