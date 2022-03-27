Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçını canlı izle! CANLI
TFF 3.Lig'in 28.haftasında Fethiyespor kendi saha ve seyircisi önünde Karaköprü Belediyespor'u konuk ediyor. Peki Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-27 12:25:22
TFF 3.Lig'in 28.haftasında Fethiyespor kendi saha ve seyircisi önünde Karaköprü Belediyespor'u konuk ediyor. Peki Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı 27 Mart Pazar günü saat 14:00'da oynanacak.
Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçı FRT TV'den yayınlanacak. .
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