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TIMETURK / SPOR / Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçını canlı izle! CANLI

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'in 20.haftasında Fethiyespor kendi sahasında İçel İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

2 Saat Önce
2022-01-29 12:19:40
Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'in 20.haftasında Fethiyespor kendi sahasında İçel İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı 29 Ocak Cumartesi saat 13:00'da başlayacak.

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı FRT TVden yayınlanması bekleniyor. .

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