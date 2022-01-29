Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'in 20.haftasında Fethiyespor kendi sahasında İçel İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?