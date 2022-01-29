Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçını canlı izle! CANLI
TFF 3.Lig'in 20.haftasında Fethiyespor kendi sahasında İçel İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
2022-01-29 12:19:40
TFF 3.Lig'in 20.haftasında Fethiyespor kendi sahasında İçel İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı 29 Ocak Cumartesi saat 13:00'da başlayacak.
Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı FRT TVden yayınlanması bekleniyor. .
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