Fernando Muslera Kimdir? Fernando Muslera futbol kariyeri, Fernando Muslera hangi kulüplerde yer aldı? Futbolcu Fernando Muslera Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Fernando Muslera hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Fernando Muslera Kimdir?

Néstor Fernando Muslera Micol 16 Haziran 1986; Buenos Aires, Arjantin'de doğdu. Uruguaylı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Muslera FIFA'nın "Dünyanın en iyi Kalecileri" listesine girmiştir. Galatasaray'ın futbol takımında en çok forma giyen yabancı futbolcu olarak kayda girmiştir.

Fernando Muslera Futbol Kariyeri

2004 yılına kadar Uruguay'ın Montevideo Wanderers takımının altyapısında forma giyen genç kaleci, daha sonra aynı takımda profesyonel oldu.

Muslera'nın yolu İtalya'nın Lazio takımıyla kesişti.

Galatasaray 2011 yılından beridir forma giymektedir.

Başarıları

Lazio

Coppa Italia (1): 2009

Supercoppa Italiana (1): 2009

Galatasaray

Süper Lig (5): 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19

Türkiye Süper Kupası (5): 2012, 2013, 2015, 2016, 2019

Türkiye Kupası (4): 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19

Emirates Cup (1): 2013

Turkish Airlanes Antalya Kupası (1) 2014

Millî takım

Uruguay

Copa América (1): 2011

FIFA Dünya Kupası (1): 2010 (4.cü)

FIFA Konfederasyonlar Kupası (1): 2013 (4.cü)

China Cup (2): 2018, 2019

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