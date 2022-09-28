Fernando Muslera Kimdir? Fernando Muslera Futbol Kariyeri
Fernando Muslera Kimdir? Fernando Muslera futbol kariyeri, Fernando Muslera hangi kulüplerde yer aldı? Futbolcu Fernando Muslera Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Fernando Muslera hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-28 17:01:19
Fernando Muslera Kimdir?
Néstor Fernando Muslera Micol 16 Haziran 1986; Buenos Aires, Arjantin'de doğdu. Uruguaylı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Muslera FIFA'nın "Dünyanın en iyi Kalecileri" listesine girmiştir. Galatasaray'ın futbol takımında en çok forma giyen yabancı futbolcu olarak kayda girmiştir.
Fernando Muslera Futbol Kariyeri
- 2004 yılına kadar Uruguay'ın Montevideo Wanderers takımının altyapısında forma giyen genç kaleci, daha sonra aynı takımda profesyonel oldu.
- Muslera'nın yolu İtalya'nın Lazio takımıyla kesişti.
- Galatasaray 2011 yılından beridir forma giymektedir.
Başarıları
Lazio
- Coppa Italia (1): 2009
- Supercoppa Italiana (1): 2009
Galatasaray
- Süper Lig (5): 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19
- Türkiye Süper Kupası (5): 2012, 2013, 2015, 2016, 2019
- Türkiye Kupası (4): 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19
- Emirates Cup (1): 2013
- Turkish Airlanes Antalya Kupası (1) 2014
Millî takım
Uruguay
- Copa América (1): 2011
- FIFA Dünya Kupası (1): 2010 (4.cü)
- FIFA Konfederasyonlar Kupası (1): 2013 (4.cü)
- China Cup (2): 2018, 2019
Bireysel
- 2021-22 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının En İyi 11'i
- IFFHS 2010 yılının dünyada en iyi kalecileri listesi: 7.lik
- IFFHS 2011 yılının dünyada en iyi kalecileri listesi: 6.lık
- IFFHS 2012 yılının dünyada en iyi kalecileri listesi: 6.lık
- 2014 Türkiye Süper Kupası: Maçın adamı
- 2016 Türkiye Süper Kupası: Maçın adamı
- TSYD - Lassa Yılın En Sağlam 11'i (1): 2015
- Türkiye'de Yılın Takımı (1): 2015[23]
- Türkiye'de Yılın Futbolcusu (1): 2015
- Türkiye'de Yılın Kalecisi (1): 2015
- GQ Türkiye Ödül Töreni - Yılın Sporcusu Ödülü (2018)
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