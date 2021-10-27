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TIMETURK / SPOR / Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli kaç yaşında?

Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli kaç yaşında?

Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli kaç yaşında? Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa etmesinin ardından yeni MHK Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyordu. TFF'den yapılan açıklamada yeni Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı'nın Ferhat Gündoğdu olduğu duyuruldu. İşte Ferhat Gündoğdu'nun hayatı ve kariyeri...

2 Saat Önce
2021-10-27 16:36:47
Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli kaç yaşında?

Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli kaç yaşında? Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa etmesinin ardından yeni MHK Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyordu. TFF'den yapılan açıklamada yeni Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı'nın Ferhat Gündoğdu olduğu duyuruldu. İşte Ferhat Gündoğdu'nun hayatı ve kariyeri...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş karar... TFF yeni MHK başkanını açıkladı. TFF açıklamasına göre yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Spor severler de Ferhat Gündoğdu kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı. 

Ferhat Gündoğdu kimdir?

Ferhat Gündoğdu yeni MHK Başkanı olarak seçildi.

Ferhat Gündoğdu Serdar Tatlı'nın bu görevden istifa etmesinin ardından MHK Başkanlığına getirildi. 

Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi gerövini yürüttyordu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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