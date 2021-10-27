Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli kaç yaşında?

Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli kaç yaşında? Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa etmesinin ardından yeni MHK Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyordu. TFF'den yapılan açıklamada yeni Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı'nın Ferhat Gündoğdu olduğu duyuruldu. İşte Ferhat Gündoğdu'nun hayatı ve kariyeri...