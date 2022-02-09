Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki: 'Bırak git'
Fenerbahçe'nin Kayserispor'a elenmesinin ardından taraftarları başkan Ali Koç'a büyük tepki gösterdi. Özellikle twitter'de 'Ali Koç bırak git' başlığı ile çok sayıda paylaşım yapıldı.
2022-02-09 12:19:36
Fenerbahçe'nin Kayserispor'a yenilmesinin ardından başkan Ali Koç, yine taraftarların hedefindeki isim oldu.
Karşılaşmayı izleyen az sayıda taraftar, Ali Koç'u protesto ederken istifaya çağırdı.
Sosyal medyada da Ali Koç'la ilgili binlerce mesaj atıldı.
Özellikle twitter'de "Ali Koç bırak git" başlığı ile çok sayıda paylaşım yapıldı.
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