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Fenerbahçe zirve yarışında yara almadı! 3-2

Süper Lig'in 35.haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. sarı lacivertli ekip Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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25.04.2021 22:47:26
Fenerbahçe zirve yarışında yara almadı! 3-2

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Galatasaray'ın galip geldiği haftada sürpriz yaşamak istemeyen sarı lacivertliler müthiş bir ilk yarı çıkardığı maçta 3 puanın sahibi oldu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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