Fenerbahçe zirve yarışında yara almadı! 3-2

Süper Lig'in 35.haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. sarı lacivertli ekip Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.