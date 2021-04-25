Fenerbahçe zirve yarışında yara almadı! 3-2
Süper Lig'in 35.haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. sarı lacivertli ekip Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Galatasaray'ın galip geldiği haftada sürpriz yaşamak istemeyen sarı lacivertliler müthiş bir ilk yarı çıkardığı maçta 3 puanın sahibi oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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