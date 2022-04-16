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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe zirve yarışında yara almadı! 2-0

Fenerbahçe zirve yarışında yara almadı! 2-0

Fenerbahçe Süper Lig'in 33.haftasında Göztepe ile karşılaştı. Sarı lacivertliler Göztepe engelini iki golle aştı.

2 Saat Önce
2022-04-16 22:30:38
Fenerbahçe zirve yarışında yara almadı! 2-0

Fenerbahçe Süper Lig'in 33.haftasında Göztepe ile karşılaştı. Sarı lacivertliler Göztepe engelini iki golle aştı.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırladı. Küme düşme hattında bulunan rakibine karşı maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler 5. dakikada Serdar Aziz'in golü ile 1-0 öne geçti. 20.dakikada Miha Zajc ile bir gol daha bulan Fenerbahçe VAR'a takıldı ve gol iptal edildi.

Maçın kalanında da Göztepe'nin ataklarına Altay Bayındır ile duvar olan Sarı-Kanarya 82. dakikada Moubandje'nin Diego Rossi'ye yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. 83. dakikada genç yıldızı Arda Güler'in penaltıyı gole çevirmesi sonucunda Fenerbahçe 2-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler maçın kalanında da gol sesi çıkmayınca 2-0 galip geldi. Sarı-Kanarya bu galibiyet ile puanını 62'ye çıkarırken Göztepe 27 puanda kaldı. .

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