DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cumhuriyete şekil veren kronoloji
Doğalgaza yüzde 12 zam
Köy ve köylünün edebiyata girişi
Fenerbahçe’ye transfer olan Caulker’den ilk açıklama
Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan ABD'li eski bakan Rumsfeld öldü
Türk gençleri 'bağımlılık' kıskacında
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK kontrolündeki hapishanelerde yüzlerce çocuğun tutulduğu bildirildi
Çiftlik Bank'ın kurucusu ''Tosuncuk''tan açıklama: Türk yargısına teslim olacağım
Arakanlı Müslümanlardan uluslararası topluma 'Myanmar'daki cuntaya baskı yapın' çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ''Hedasi Barajı'' önerisi
Başkasının avlusuna bakan pencere yapmak yasaktı!
Kanada’da 182 kayıt dışı mezar daha bulundu
İsrail silahları ile 'çevre katliamı'
Analiz:Ekonomik güven haziranda yükseldi

Fenerbahçe’ye transfer olan Caulker’den ilk açıklama

Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker, sarı-lacivertli takıma katıldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.06.2021 23:36:06
Fenerbahçe’ye transfer olan Caulker’den ilk açıklama

Kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından önce Ülker Stadı'nı gezen 29 yaşındaki stoper, ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Son 2,5 sezondur Alanyaspor'da forma giyen Caulker, programda Türkçe konuştu.

Kendisini iyi hissettiğini aktaran Caulker, "Bugün çok mutluyum. İlk olarak Alanyaspor'a teşekkür etmek istiyorum. Alanyaspor bana güvendi ve şans verdi. Bu yüzden Alanyaspor her zaman kalbimde olacak ama şimdi Fenerbahçe'deyim, çok heyecanlıyım ve mutluyum." dedi.

Transfer sürecinde başkan Ali Koç ile görüştüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, "İki hafta önce başkanımız Ali Koç ile konuştum. Sonra da doğrudan 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum.' diye karar verdim. Bu sezon çok daha fazla çalışacağım ve inşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Steven Caulker, Ülker Stadı'nda rakip olarak mücadele ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, çok güzel bir kulüp. Bence Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı zamanda en iyi kadrosuna sahip kulübü. Bence bu sezon taraftar da stadyumda olacak ve şampiyon olacağız." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE KALMAK İSTEDİĞİME KARAR VERDİM"

2019'da Alanyaspor'a gelen Caulker, Türkiye'de kalmak istediği için dersler alarak Türkçe'yi öğrendiğini söyledi.

Türkçe'yi akıcı ve anlaşılır konuşabilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Caulker, "Türkçe benim için çok zor. Çok ders çalıştım, çünkü iki sene önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'de kalmak istediğime karar verdim ve büyük takıma gitmek istiyordum, Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bu yüzden Türkçe öğrendim. Zordu ama anlıyorum ve biraz konuşabiliyorum." şeklinde görüş belirtti.

"LİDER BİR OYUNCUYUM"

Sarı-lacivertli futbolcu, oyun tarzını sert ve lider olarak tanımladı.

Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen gol katkısı da vermek istediğini anlatan Caulker, "Bence sert bir oyuncuyum. Biraz da lider bir oyuncuyum. Kariyerime baktığımda Liverpool'da oynadım. İngiltere'de büyük takımlarda oynadım. Karakterli bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon bunu göstereceğim. Çok daha fazla gol atmak istiyorum. Bu sezon geçen sezondan daha fazla gol atacağım inşallah." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Mesut Özil ile ilgili de konuşan Caulker, "Mesut Özil, çok çok iyi oyuncu. Frikiklerde, duran toplarda çok iyi bir isim. İnşallah onun yapacağı ortalarla ben gol atacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş