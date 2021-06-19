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Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör: Walter Mazzarri

Teknik adam arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Walter Mazzarri'yi yakın markaja aldı.

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19.06.2021 09:27:23
Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör: Walter Mazzarri

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası Sarı-Lacivertlilerin gündemine birçok isim girmiş, son olarak Lucien Favre ve Marco Silva ile temas kurulmuştu. Fenerbahçe'nin temasa geçtiği son isim ise bir İtalyan...

SÜRPRİZ İSİM MAZZARRİ

Fenerbahçe, Walter Mazzarri ile dirsek teması kurdu. Mazzari, Fenerbahçe için bilgi topluyor.

59 yaşındaki İtalyan teknik adam son olarak Torino takımını çalıştırdı. Şubat ayında Torino'dan ayrılan Walter Mazzarri, Napoli ve Inter'de başarılı bir dönem geçirmişti.

3-5-2 SİSTEMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 1,5 yıldır boşta olan İtalyan teknik direktör Walter Mazzarri, oynattığı 3-5-2 sistemiyle dikkat çekiyor.

Mazzarri, Napoli'nin başında 182 maça çıktı. İtalyan teknik adam bu maçlarda 1.74 puan ortalaması yakaladı.

Inter'in başında da 58 maça çıkan deneyimli teknik adam Milano ekibinde 1.66'lık bir ortalama yakaladı.

(Sabah)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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