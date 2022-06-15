Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek: Ezgjan Alioski

Sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Makedon sol bek Alioski'yi gündemine aldı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı.

ALİOSKİ BOMBASI!

Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katarak transfere hızlı giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe kurmayları Suudi ekibi Al Ahli'den top koşturan Makedon sol bek Alioski için harekete geçti. Sarı lacivertli ekibin Trabzonspor'un da gündeminde olan tecrübeli sol bek ile temas kurduğu iddia edildi. .