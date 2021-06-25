Fenerbahçe'ye sürpriz santrafor: Atanas Iliev

Fenerbahçe, Bulgar liginde forma giyen Atanas Iliev için girişimlere başladı.

Trasfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Oyuncu Türkiye'de kamp yapıyor

Sarı lacivertli ekip Botev Plovdiv takımında forma giyen 26 yaşındaki santrafor Iliev için girişimlere başlayacağı iddia edildi. Öte yandan Bulgar ekibinin Türkiye'de kamp yaptığı sarı lacivertli ekibinde oyuncuyu kamp yaptığı yerde görüşmelereni sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: TİMETÜRK

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