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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'ye sürpriz ön libero: Aliou Dieng

Fenerbahçe'ye sürpriz ön libero: Aliou Dieng

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Mısır liginde top koşturan Dieng için harekete geçti.

2 Saat Önce
2021-07-27 12:24:33
Fenerbahçe'ye sürpriz ön libero: Aliou Dieng

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Transferin sessiz takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'a transfer çalımı

Sarı lacivertli ekip Galatasaray'ın da gündemine olan Al Ahyl'de forma giyen Malili ön libero Aliou Dieng için girişimlere başladı. Fenerbahçe kurmaylarıın Mısır kulübüyle masaya oturacağı öne sürüldü.

Kaynak: TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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