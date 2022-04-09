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Fenerbahçe YDK Başkan Adayı Uğur Dündar: Ben Atatürk'ün adayıyım
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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe YDK Başkan Adayı Uğur Dündar: Ben Atatürk'ün adayıyım

Fenerbahçe YDK Başkan Adayı Uğur Dündar: Ben Atatürk'ün adayıyım

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu üyeleri, başkan seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

2 Saat Önce
2022-04-09 11:29:58
Fenerbahçe YDK Başkan Adayı Uğur Dündar: Ben Atatürk'ün adayıyım

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağanüstü seçimli genel kurulu, divan yönetimi seçimi maddesinin yer aldığı gündemle başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı.

14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçecek.

Olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

EROL BİLECİK: KAZANAN FENERBAHÇEMİZ OLACAK

Olağanüstü seçimli genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Tam bir demokrasi coşkusu içinde seçimimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en fazla taraftar sayısına sahip kulübüyüz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan Fenerbahçemiz olacak. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

LİSTEYİ 4 ADAY SEÇTİ

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığı için 4 aday listeyi birlikte seçti. YDK üyelerine sunulan liste sonucunda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliği ile seçildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Nail Kır, açıklamalarda bulundu. Tarafsız ve bağımsız bir aday olduğunu dile getiren Nail Kır, "Başkan adaylığını açıklayan ilk yüksek divan kurulu üyesiyim. Kimseden icazet almadım, kendim ortaya çıktım. 1 senedir yapmayı düşündüğümüz projeleri ekibimizle belirledik. Söz verilmesine rağmen seçim ertelendi. Kulübümüz zarar görmesin diye sustuk. Yaptığımız seçim protokolünde yönetimin adaylara eşit uzaklıkta duracağını imza altına almıştık. 14 mart günü FB TV'de konuşmamı yaptıktan sonra seçim çalışmalarının şekli değişti. Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti. Ortam bir anda demokratik yapıdan uzaklaştı. Üye bilgileri rakiplerin ellerinde dolaşmaya başladı" dedi.

"VEFA KÜÇÜK'Ü ÖNCE ALLAH'A SONRA SİZ ÜYELERİMİZE HAVALE EDİYORUM"

Dündar "Fenerbahçe adına çok mutluyum. Bu mutluluğumun yarın akşam da devam etmesini, derbide Galatasaray'ı yeneceğimizi umut ediyorum. Umarım Final Four'a da kazanırız. Nail Kır ve Sait Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Vefa Küçük kendisini küçük düşürecek açıklamalarda bulundu. Vefa Küçük, bana karşı olan söylemleriyle bu makamı kirletiyor. Ne yazık ki, soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor. Vefa Küçük'ü önce Allah'a sonra siz üyelerimize havale ediyorum. Fenerbahçe'nin daha fazla fay hattına bölünmeye değil, manevi bütünleşmeye ihtiyacı var. Size Uğur Dündar sözü veriyorum; herkes bu camiada güler yüzle karşılanacak. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım. Ben Şanlı Fenerbahçe'nin adayıyım" dedi.

VEFA KÜÇÜK: "KİMSENİN ADAMI OLMADIM"

8 senedir divan başkanlığı yapan Vefa Küçük ise kürsüye gelerek şu ifadeleri kullandı:

"Bana sataşan kişiye en sonunda cevap vereceğim. Ben sizlerin oyu ile 2014 yılından itibaren 2 başkanımızla çalıştım. Aziz Yıldırım Başkan ile çok uyumlu, kulübün menfaatlerini destekleyen her öneriyi kabul ettik. Fikir ayrılıklarımız da oldu. Ali Koç Başkan ile de çalıştım, umarım 2 yıl daha çalışırım. Fenerbahçe'de seçimi kaybettiğim halde buradaki binayı yaptırdım, yanımızdaki havuzu yaptırdım ve hediye ettim. Her şeyimi inkar edebilirsiniz ama eserlerim burada duruyor. Fenerbahçe'de Sportif A.Ş'de üye oldum, kimsenin adamı olmadım. Ali Başkan da burada huzurlarınızda söylüyorum." .

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