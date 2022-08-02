Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Demir Grup Sivasspor ve 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.

Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Dnipro-1 (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan)

KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe/Slovacko (Çekya)

Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre) - Heart of Midlothian (İskoçya)

Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)

Malmö (İsveç)/F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Demir Grup Sivasspor

Karabağ (Azerbaycan)/Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya)

Maccabi Haifa (İsrail)/Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya)

Kızılyıldız (Sırbistan)/Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)/Viktoria Plzen (Çekya)

Ludogorets (Bulgaristan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç)/Zalgiris (Litvanya)